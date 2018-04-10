BRIEF-Artisan Partners Asset Management Says Its Assets Under Management As Of March 31, 2018 Totaled $114.8 Bln

April 10 (Reuters) - Artisan Partners Asset Management Inc :
* ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. REPORTS MARCH 2018 ASSETS UNDER MANAGEMENT
* ASSETS UNDER MANAGEMENT (AUM) AS OF MARCH 31, 2018 TOTALED $114.8 BILLION.
* ITS ASSETS UNDER MANAGEMENT (AUM) AS OF MARCH 31, 2018 TOTALED $114.8 BILLION
* SEPARATE ACCOUNTS ACCOUNTED FOR $56.9 BILLION OF TOTAL FIRM AUM AS OF MARCH 31
* ARTISAN FUNDS AND ARTISAN GLOBAL FUNDS ACCOUNTED FOR $57.9 BILLION OF TOTAL AUM AS OF MARCH 31 Source text for Eikon: Further company coverage: