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April 10, 2018 / 8:29 PM / Updated 7 hours ago

BRIEF-Artisan Partners Asset Management Says Its Assets Under Management As Of March 31, 2018 Totaled $114.8 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

April 10 (Reuters) - Artisan Partners Asset Management Inc :

* ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. REPORTS MARCH 2018 ASSETS UNDER MANAGEMENT

* ASSETS UNDER MANAGEMENT (AUM) AS OF MARCH 31, 2018 TOTALED $114.8 BILLION.

* ITS ASSETS UNDER MANAGEMENT (AUM) AS OF MARCH 31, 2018 TOTALED $114.8 BILLION

* SEPARATE ACCOUNTS ACCOUNTED FOR $56.9 BILLION OF TOTAL FIRM AUM AS OF MARCH 31

* ARTISAN FUNDS AND ARTISAN GLOBAL FUNDS ACCOUNTED FOR $57.9 BILLION OF TOTAL AUM AS OF MARCH 31 Source text for Eikon: Further company coverage:

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