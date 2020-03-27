BRIEF-Arvida Group Says Development Guidance For Fy21 Onwards Withdrawn

March 27 (Reuters) - Arvida Group Ltd:
* ALL VILLAGES AND AGED CARE CENTRES ARE CLASSIFIED AS AN ESSENTIAL SERVICE
* CLOSURE OF CONSTRUCTION SITES WILL IMPACT DELIVERY TIMEFRAMES OF FUTURE DEVELOPMENT ACTIVITIES
* EXPECT JUST UNDER 400 SETTLEMENTS TO BE COMPLETED IN FY20
* GOVERNMENT’S EMERGENCY MEASURES WILL SIGNIFICANTLY RESTRICT SALES ACTIVITY OVER COMING WEEKS
* SALE OF OCCUPATION RIGHTS IN SECOND HALF OF MARCH HAVE BEEN IMPACTED
* NOW SUBSTANTIVELY AGREED TERMS & PRICING FOR REFINANCE OF EXISTING BANK DEBT FACILITIES WITH ANZ BANK NEW ZEALAND, BANK OF NEW ZEALAND
* TOTAL OF 209 NEW UNITS HAVE BEEN DELIVERED IN FY20 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: