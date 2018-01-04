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#Market News
January 4, 2018 / 5:13 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Arvinas announces research collaboration and license agreement with Pfizer Inc

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Arvinas LLC:

* ARVINAS ANNOUNCES RESEARCH COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT WITH PFIZER INC. FOR THE DISCOVERY AND DEVELOPMENT OF PROTEIN DEGRADATION DRUG CANDIDATES

* ANNOUNCED A RESEARCH COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT WITH PFIZER INC​

* ARVINAS SAYS MAY RECEIVE UP TO $830 MILLION IN UPFRONT AND POTENTIAL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION MILESTONE PAYMENTS UPON ACHIEVEMENT OF SPECIFIED MILESTONES​

* ‍CO MAY BE ENTITLED TO RECEIVE TIERED ROYALTIES BASED ON GLOBAL PRODUCT SALES ON ANY PRODUCTS THAT MAY RESULT FROM COLLABORATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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