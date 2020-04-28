BRIEF-Arvinas Reports Q1 Loss Per Share Of $0.56

April 28 (Reuters) - Arvinas Inc:
* ARVINAS REPORTS FIRST QUARTER 2020 FINANCIAL RESULTS AND PROVIDES A CORPORATE UPDATE
* AS OF MARCH 31, 2020, CASH, CASH EQUIVALENTS, AND MARKETABLE SECURITIES WERE $262.8 MILLION
* ARVINAS - EXPECTS CASH, CASH EQUIVALENTS, MARKETABLE SECURITIES TO BE SUFFICIENT TO FUND PLANNED OPERATING EXPENSES & CAPITAL EXPENDITURES INTO 2022
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.60 — REFINITIV IBES DATA
* Q1 REVENUE VIEW $4.5 MILLION — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: