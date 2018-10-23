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Switzerland Market Report
October 23, 2018 / 4:45 PM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Aryzta AG Recommends Shareholders Vote In Favour Of Capital Raise

1 Min Read

Oct 23 (Reuters) - Aryzta AG:

* SAYS RECOMMENDS SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF UNDERWRITTEN EUR 800 MILLION CAPITAL RAISE

* SAYS BOARD OF DIRECTORS REJECTS THE MOST RECENT STATEMENT BY COBAS ASSET MANAGEMENT

* COBAS PROPOSAL CARRIES SIGNIFICANT TIMING AND EXECUTION RISK AND THERE IS NO CERTAINTY IT COULD BE IMPLEMENTED

* BOARD UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT SHAREHOLDERS DISREGARD COBAS’ PROPOSAL AND VOTE IN FAVOUR OF CAPITAL INCREASE RESOLUTION AT AGM Source text for Eikon: Further company coverage:

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