BRIEF-Aryzta AG Recommends Shareholders Vote In Favour Of Capital Raise

Oct 23 (Reuters) - Aryzta AG:
* SAYS RECOMMENDS SHAREHOLDERS VOTE IN FAVOUR OF UNDERWRITTEN EUR 800 MILLION CAPITAL RAISE
* SAYS BOARD OF DIRECTORS REJECTS THE MOST RECENT STATEMENT BY COBAS ASSET MANAGEMENT
* COBAS PROPOSAL CARRIES SIGNIFICANT TIMING AND EXECUTION RISK AND THERE IS NO CERTAINTY IT COULD BE IMPLEMENTED
* BOARD UNANIMOUSLY RECOMMENDS THAT SHAREHOLDERS DISREGARD COBAS’ PROPOSAL AND VOTE IN FAVOUR OF CAPITAL INCREASE RESOLUTION AT AGM Source text for Eikon: Further company coverage: