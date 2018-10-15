FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Imprisoned In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Switzerland Market Report
October 15, 2018 / 10:41 AM / Updated 15 minutes ago

BRIEF-Aryzta's Largest Shareholder Cobas Asks To Call EGM

1 Min Read

Oct 15 (Reuters) - Cobas Asset Management:

* EQS-NEWS: ARYZTA’S LARGEST SHAREHOLDER HAS ASKED THE BOARD OF DIRECTORS TO CALL AN EGM TO VOTE ON A BETTER PLAN TO REFINANCE THE COMPANY

* BOARD OF DIRECTORS’ PROPOSAL AT UPCOMING AGM

* COBAS ASSET MANAGEMENT - WILL SUPPORT A EUR 400 MILLION CAPITAL INCREASE

* COBAS ASSET MANAGEMENT - WILL ASK BOARD TO SEEK SALE OF SOME NON-CORE ASSETS

* COBAS ASSET MANAGEMENT - URGES BOARD TO SEEK A CREDIT RATING AND SEEK ALTERNATIVE FUNDING STRUCTURES INCLUDING SUBORDINATED DEBT AND/OR A SENIOR BOND Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.