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January 8, 2018 / 1:08 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Ascena Retail Group Announces Holiday Sales Results

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 8 (Reuters) - Ascena Retail Group Inc:

* ASCENA RETAIL GROUP, INC. ANNOUNCES HOLIDAY SALES RESULTS AND REAFFIRMS FISCAL 2018 SECOND QUARTER EARNINGS PER SHARE GUIDANCE

* - ‍ TOTAL ASCENA COMPARABLE SALES FOR HOLIDAY PERIOD DOWN 3%​

* ASCENA RETAIL GROUP - ‍REAFFIRMING Q2 EARNINGS GUIDE OF A 7 TO 12 CENT LOSS PER SHARE, EXCLUDING POTENTIAL IMPACT FROM RECENTLY ENACTED TAX REFORM​

* ASCENA RETAIL GROUP, INC. ANNOUNCES HOLIDAY SALES RESULTS AND REAFFIRMS FISCAL 2018 SECOND QUARTER EARNINGS PER SHARE GUIDANCE

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.10 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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