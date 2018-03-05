BRIEF-Ascena Retail Group Reports Q2 GAAP Loss Per Share $0.20

March 5 (Reuters) - Ascena Retail Group Inc:
* ASCENA RETAIL GROUP, INC. REPORTS SECOND QUARTER RESULTS AND PROVIDES GUIDANCE FOR THIRD QUARTER OF FISCAL 2018; SECOND QUARTER GAAP EPS LOSS OF $0.20; NON-GAAP ADJUSTED EPS LOSS OF $0.12; COMPARABLE SALES DOWN 2%
* Q2 ADJUSTED NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.12
* SEES Q3 2018 NON-GAAP LOSS PER SHARE $0.07 TO $0.12
* REMAIN ON TRACK TO ACHIEVE $300 MILLION IN COST SAVINGS BY JULY 2019
* ASCENA RETAIL GROUP - ENDED Q2 OF FISCAL 2018 WITH INVENTORY OF $600 MILLION, DOWN 11% FROM $676 MILLION AT END OF YEAR-AGO PERIOD
* SEES COMPARABLE SALES IN RANGE OF DOWN 3% TO DOWN 5% FOR Q3
* FOR THREE MONTHS ENDED JANUARY 27, 2018, RECORDED TAX BENEFIT OF $22 MILLION ON PRE-TAX LOSS OF $61 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: