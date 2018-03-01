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Healthcare
March 1, 2018 / 6:06 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Ascendis Health HY HEPS Rises, Launches Strategic Review

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Ascendis Health Ltd:

* ‍HY REVENUE UP 27% TO R4.0 BILLION​

* HY ‍COMPARABLE ORGANIC REVENUE GROWTH OF 7%​

* HY ‍NORMALISED HEPS UP 7% TO 75.8 CENTS​

* ‍DIRECTORS HAVE ELECTED NOT TO DECLARE AN INTERIM DIVIDEND AND TO RETAIN CASH TO SETTLE DEBT OBLIGATIONS​

* ‍TARGETING TO ACCELERATE SYNERGY SAVINGS IN NEXT 12 TO 18 MONTHS, MAINLY IN SOUTH AFRICAN PHARMA AND MEDICAL DEVICES BUSINESSES​

* ‍TARGETING TO IMPROVE EBITDA MARGIN TO 17% - 18% IN SHORT TO MEDIUM TERM​

* ‍PROJECTS UNDERWAY TO OPTIMISE INVENTORY LEVELS IN PHARMA-MED AND CONSUMER BRANDS SEGMENTS

* ‍PROJECTS UNDERWAY TO IMPROVE DEBT COLLECTION FROM PRIVATE SECTOR AND GOVERNMENT DEBTORS IN PHARMA-MED​

* ‍STRATEGIC BUSINESS REVIEW HAS BEEN INITIATED TO CREATE A “SUSTAINABLE MARKET POSITION” FOR CO AND TO ACCELERATE ORGANIC GROWTH​

* ‍REVIEW IS EXPECTED TO BE COMPLETED LATE IN 2018 FINANCIAL YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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