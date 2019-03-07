BRIEF-Ascom Holding FY Group Profit Of CHF 21.4 Mln

March 7 (Reuters) - ASCOM HOLDING AG:
* FY NET REVENUE OF CHF 318.5 MILLION WITH A GROWTH RATE OF 2.8% (1.7% AT CONSTANT CURRENCIES)
* FY INCOMING ORDERS OF CHF 329.6 MILLION WITH A GROWTH RATE OF 1.5%; ORDER BACKLOG INCREASED BY 4.4%
* FY EBITDA OF CHF 39.0 MILLION REPRESENTING AN EBITDA MARGIN OF 12.2%
* 2019 TARGETS: 3-5% REVENUE GROWTH AND IMPROVEMENT OF EBITDA MARGIN OF BETWEEN 100 AND 200 BASIS POINTS COMPARED TO 2018
* MID-TERM TARGETS: MID-SINGLE DIGIT REVENUE GROWTH AND AN EBITDA MARGIN CONVERGING TOWARDS 20% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)