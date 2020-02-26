Healthcare
February 26, 2020 / 6:06 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Asetek Q4 Adjusted EBITDA Flat At $2.6 Million

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - Asetek A/S:

* ASETEK - Q4 2019: REVENUE IN LINE WITH EXPECTATIONS, EVOLVING GAMING AND ENTHUSIAST BUSINESS MODEL

* Q4 REVENUE $15.7 MILLION VERSUS $16.5 MILLION YEAR AGO

* Q4 ADJUSTED. EBITDA $2.6 MILLION VERSUS $2.6 MILLION YEAR AGO

* ASETEK EXPECTS A DECLINE IN GROUP REVENUE OF 5% TO 10% IN 2020 COMPARED WITH 2019

* GROSS MARGIN IS EXPECTED TO INCREASE FROM 2019 AND COMPANY EXPECTS A POSITIVE INCOME BEFORE TAX.

* DUE TO UNCERTAINTIES REGARDING EFFECTS OF CORONAVIRUS, ITS POTENTIAL IMPACT TO ASETEK’S OPERATING RESULTS IS NOT INCLUDED IN CURRENT FINANCIAL OUTLOOK. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below