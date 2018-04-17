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April 17, 2018 / 9:49 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ashmore Says Became Aware Of Sale Of Assets Of Bedfordbury

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Ashmore Global Opportunities Ltd :

* BOARD BECAME AWARE OF SALE OF SUBSTANTIALLY ALL OF ASSETS OF BEDFORDBURY TO WHICH IT HAS INDIRECT EXPOSURE THROUGH ITS FUND INVESTMENTS

* AGREED PRICE OF SALE WAS MARGINALLY ABOVE LATEST VALUATION ATTRIBUTED TO ASSET BY COMPANY.

* INDIRECT EXPOSURE TO BEDFORDBURY REPRESENTS JUST OVER 32% OF COMPANY’S NAV AS AT 31 DECEMBER 2017

* ALL CASH PROCEEDS HAVE BEEN RECEIVED BY BEDFORDBURY; ANTICIPATED THAT CASH WILL BE UPSTREAMED TO AGOL DURING Q2 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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