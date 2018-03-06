FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
The Trump Effect
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Earnings Season
March 6, 2018 / 7:23 AM / in 11 hours

BRIEF-Ashtead Group Says Qtrly Profit Before Taxation 205.1 Million STG

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Ashtead Group Plc:

* SAYS EXPECTS CAPITAL EXPENDITURE FOR YEAR TO BE TOWARDS UPPER END OF OUR GUIDANCE (C. £1.2 BILLION)

* SAYS ANTICIPATE A SIMILAR LEVEL OF CAPITAL EXPENDITURE TO THIS YEAR AS WE EXECUTE ON OUR STRATEGIC PLAN THROUGH TO 2021

* SAYS ANTICIPATE FULL YEAR RESULTS TO BE LINE WITH PRIOR EXPECTATIONS.

* SAYS QTRLY PROFIT BEFORE TAXATION 205.1 MILLION STG VERSUS 178.7 MILLION STG

* SAYS QTRLY REVENUE 916.1 MILLION STG VERSUS 804.5 MILLION STG

* Q3 UNDERLYING EBITDA OF ‍408.8​ MILLION STG VERSUS. 366.9 MILLION STG AS REPORTED A YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.