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March 24, 2020 / 1:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Asia Cement (China) Holdings Posts FY Profit Attributable of RMB3,147.3 Mln

1 Min Read

March 24 (Reuters) - Asia Cement (China) Holdings Corp :

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE RMB3,147.3 MILLION VERSUS RMB2,420.8 MILLION

* FY REVENUE INCREASED BY ABOUT 11% TO RMB12,608.7 MLN

* PROPOSED FINAL DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019 OF RMB50 CENTS PER SHARE

* DOWNSTREAM CONSTRUCTION SECTOR HAD STOPPED ITS ACTIVITIES IN MOST OF REGIONS AS AT MID- FEB

* DOWNSTREAM DEMAND WILL STILL BE GRADUALLY RECOVERING BEFORE Q2

* GROUP EXPECTS CEMENT DEMAND WILL SHRINK IN Q1 OF 2020

* AS CORONAVIRUS EPIDEMIC OCCURRED DURING LOW SEASON OF CEMENT DEMAND, ITS IMPACT WAS RELATIVELY MINIMAL

* GROUP EXPECTS CEMENT DEMAND WILL RECOVER IN Q2, AND REMAIN AT PEAK SEASON LEVEL IN SECOND HALF OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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