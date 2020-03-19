BRIEF-Asia Commercial Says Likely To Make Net Loss For FY

March 19 (Reuters) - Asia Commercial Holdings Ltd:
* LIKELY TO MAKE NET LOSS FOR FY AS COVID-19 MANIFESTED ACROSS HONG KONG & CHINA WHERE MAJOR BUSINESSES OF GROUP ARE LOCATED
* GROUP’S REVENUE FOR FEBRUARY 2020 PLUNGED SHARPLY BY AROUND 75% TO AROUND HK$19 MILLION
* BELIEVES SITUATION IN MARCH 2020 WILL NOT HAVE ANY SIGNIFICANT IMPROVEMENT IN EXISTING CIRCUMSTANCES
* INFORMED BY MAJOR SUPPLIER THAT IT WILL NO LONGER SUPPLY ITS TIMEPIECES TO CO’S HONG KONG RETAIL STORE AFTER MID-AUGUST THIS YEAR
* RECOGNIZES THAT TERMINATION OF SUPPLY BY SUPPLIER WILL NEGATIVELY IMPACT ON GROUP’S REVENUE, CASH FLOW AND NET PROFITS
* SUPPLY OF BRANDED LUXURY TIMEPIECES FOR SALE IN GROUP’S OTHER STORES IN MAINLAND CHINA IS NOT AFFECTED Source text for Eikon: Further company coverage: