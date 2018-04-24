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April 24, 2018 / 4:16 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Asiakastieto Group Says Will Acquire UC For Eur 339.8 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Asiakastieto Group Plc:

* REG-ASIAKASTIETO GROUP PLC AND UC AB HAVE AGREED ON A COMBINATION - THE TWO COMPANIES WILL CREATE A STRONGER FUTURE TOGETHER

* SAYS ASIAKASTIETO WILL ACQUIRE UC FOR A TOTAL CONSIDERATION VALUED AT EUR 339.8 MILLION

* SAYS COMPLETION OF TRANSACTION IS EXPECTED DURING Q2 OF 2018

* SAYS DEAL CONSISTS OF EUR 98.8 MILLION IN CASH AND 8,828,343 NEWLY ISSUED SHARES IN ASIAKASTIETO

* ASIAKASTIETO GROUP - CURRENT SHAREHOLDERS OF UC WILL OWN ABOUT 36.9 PERCENT, CURRENT SHAREHOLDERS OF ASIAKASTIETO ABOUT 63.1 PERCENT OF SHARES IN ASIAKASTIETO

* ASIAKASTIETO-COMBINATION EXPECTED TO RESULT IN CREATION OF SHAREHOLDER VALUE VIA TARGETED ESTIMATED ANNUAL SYNERGIES OF AT LEAST EUR 17 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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