BRIEF-Asiatravel.Com To Review Of Various Business Lines And Units​

Feb 14 (Reuters) - Asiatravel.Com Holdings Ltd:
* COMPANY HAS UNDERTAKEN A COMPREHENSIVE REVIEW OF ITS VARIOUS BUSINESS LINES AND UNITS.
* GROUP INTENDS TO DISPOSE ITS 50% OWNED LOSS MAKING OFFLINE WHOLESALING UNITS
* WITH PROPOSED RESTRUCTURING EXERCISE, GROUP EXPECTS MATERIAL IMPACT ON ITS FINANCIALS
* EXPECTS INCREASE IN REVENUE FROM B2B BUSINESS TO OFFSET DECLINE IN REVENUE FOLLOWING SCALING DOWN OF GROUP‘S B2C BUSINESS
* INTENDS TO CLOSE B2C UNITS IN ALL OTHER OPERATING DESTINATIONS AND MANAGE ITS B2C OPERATIONS FROM PHILIPPINES
* REVIEWING TRANSPORTATION & GROUND TOUR OPERATIONS AND FEASIBILITY IN OUTSOURCING OR OTHER OPTIONS IN ORDER TO REDUCE MAINTENANCE COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: