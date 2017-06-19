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BRIEF-Asit Biotech discloses comments from the PEI on BTT009
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June 19, 2017 / 5:05 AM / 2 months ago

BRIEF-Asit Biotech discloses comments from the PEI on BTT009

1 Min Read

June 19 (Reuters) - ASIT BIOTECH SA

* REPORTS ‍PAUL-EHRLICH-INSTITUT​ AND PUBLISHES DETAILED RESULTS CLINICAL FASE III STUDY WITH GP-ASIT+

* PEI AGREED THAT CPT1 REACTIVITY AT BASELINE MAY BE USED TO CHARACTERIZE AND IDENTIFY THE MOST APPROPRIATE PATIENTS IN A FUTURE PHASE III STUDY

* PEI GRANTED A SCIENTIFIC ADVICE SESSION TO ASIT BIOTECH TO REVIEW THE RESULTS OF BTT009 AND AGREE ON FURTHER CLINICAL AND REGULATORY DEVELOPMENTS‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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