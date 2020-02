BRIEF-Asklepios Kliniken To Bid For Rhoen-Klinikum

Feb 28 (Reuters) - ASKLEPIOS KLINIKEN GMBH & CO.:

* TAKEOVER OFFER / TARGET COMPANY: RHÖN-KLINIKUM AKTIENGESELLSCHAFT; BIDDER: ASKLEPIOS KLINIKEN GMBH & CO. KGAA

* ASKLEPIOS KLINIKEN GMBH & CO. DECIDED TO BID FOR RHÖN-KLINIKUM AKTIENGESELLSCHAFT

* BIDDER INTENDS TO OFFER A CONSIDERATION OF EUR 18.00 PER RHÖN-KLINIKUM SHARE

* TO OFFER TO SHAREHOLDERS OF RHÖN-KLINIKUM BY WAY OF A VOLUNTARY PUBLIC TAKEOVER OFFER TO ACQUIRE THEIR BEARER SHARES WITH NO PAR VALUE

* EACH SHARE EACH REPRESENTS PRO-RATA AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF EUR 2.50

* ASKLEPIOS KLINIKEN ALREADY HOLDS ABOUT 28.69% OF ISSUED RHÖN-KLINIKUM SHARES

* EUGEN MÜNCH (HOLDING ABOUT 6.94% OF SHARES) AND INGEBORG MÜNCH (HOLDING ABOUT 5.44% OF) CONCLUDED SHARE PURCHASE AGREEMENT Source text for Eikon: (Gdansk Newsroom)