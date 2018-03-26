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Market News
March 26, 2018 / 8:32 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Aslan Pharmaceuticals Files For U.S. IPO

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Aslan Pharmaceuticals Ltd :

* ASLAN PHARMACEUTICALS LIMITED FILES FOR U.S. IPO OF UP TO $86.3 MILLION – SEC FILING

* ASLAN PHARMACEUTICALS LIMITED SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS ADS LISTED ON NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER THE SYMBOL “ASLN”

* ASLAN PHARMACEUTICALS LIMITED SAYS LEERINK PARTNERS, PIPER JAFFRAY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* ASLAN PHARMACEUTICALS LIMITED SAYS BTIG, H.C. WAINWRIGHT & CO, CLSA ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* ASLAN PHARMACEUTICALS LIMITED SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text : (bit.ly/2ISrDXD)

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