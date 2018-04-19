FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Technology, Media and Telecommunications
April 19, 2018 / 4:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-ASM International Q1 Net Earnings Decrease to 15.0 Million Euros

Reuters Staff

2 Min Read

April 19 (Reuters) - ASM INTERNATIONAL NV:

* Q1 NET EARNINGS EUR 15.0 MILLION VERSUS EUR 40.4 MILLION YEAR AGO

* Q1 NEW ORDERS EUR 206.5 MILLION VERSUS EUR 200 MILLION IN REUTERS POLL

* Q1 NET SALES EUR 159.0 MILLION VERSUS EUR 166 MILLION IN REUTERS POLL

* Q1 OPERATING RESULT EUR 11.8 MILLION VERSUS EUR 20.1 MILLION IN REUTERS POLL

* FOR Q2, ON A CURRENCY COMPARABLE LEVEL, WE EXPECT SALES OF EUR 200-230 MILLION

* FOR Q2, ON A CURRENCY COMPARABLE LEVEL, WE EXPECT AN ORDER INTAKE OF EUR 160-200 MILLION

* AIMS TO OUTGROW THE WAFER FAB EQUIPMENT MARKET IN 2018

* BROAD RANGES FOR Q2 REFLECT SOME UNCERTAINTY AROUND EXACT TIMING OF INDIVIDUAL TOOLS.

* PROPOSAL TO DECLARE A DIVIDEND OF EUR 0.80 PER COMMON SHARE

* PROPOSAL TO DISTRIBUTE EUR 4.00 PER COMMON SHARE

* ESTIMATE GROSS MARGIN IN Q2 TO SHOW SUBSTANTIAL IMPROVEMENT BRINGING IT BACK AGAIN IN RANGE OF LOW TO MID 40’S - CEO

* PROPOSAL TO CANCEL 6 MILLION TREASURY SHARES Source text : bit.ly/2HdFMkM Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.