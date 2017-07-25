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July 25, 2017 / 4:59 PM / 21 days ago

BRIEF-ASM International Q2 sales beat Reuters poll

1 Min Read

July 25 (Reuters) - ASM INTERNATIONAL NV

* Q2 NET SALES EUR 202.0 MILLION VERSUS EUR 138.7 MILLION IN REUTERS POLL

* Q2 NEW ORDERS EUR 205.9 MILLION VERSUS EUR 201 MILLION IN REUTERS POLL

* Q2 OPERATING RESULT EUR 37.7 MILLION VERSUS EUR 16.7 MILLION YEAR AGO

* q2 Net Earnings of €132 Million

* for q3 We Expect a Sales Level of €170-190 Million

* FOR THE SECOND HALF OF 2017 AS A WHOLE WE EXPECT A SALES LEVEL HIGHER THAN IN THE FIRST HALF OF 2017

* WE EXPECT ORDER INTAKE IN Q3 AT A STILL HEALTHY LEVEL OF €150-170 MILLION, ON A CURRENCY COMPARABLE LEVEL

* EXPECTS CLEAR YEAR-ON-YEAR IMPROVEMENT IN SINGLE WAFER ALD MARKET IN 2017 AND STRONG INCREASE IN THE 3D-NAND SEGMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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