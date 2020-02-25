BRIEF-ASM Pacific Technology Posts 2019 Net Profit Of HK$622.4 Mln

ASM Pacific Technology Ltd:
** TOTAL DIVIDEND PAYMENT FOR YEAR 2019 WILL BE HK$2.00 PER SHARE
** ANTICIPATE CO WILL LOSE AROUND 1/3 OF PRODUCTION CAPACITIES IN CHINA IN Q1 2020
** ANTICIPATE Q1 2020 GROUP REVENUE WILL BE IN RANGE OF BETWEEN US$370 MLN TO US$450 MLN
** GROUP’S MANUFACTURING AND SALES OPERATIONS AND SUPPLY CHAINS WERE DISRUPTED AS A RESULT OF COVID OUTBREAK
** STILL CAUTIOUSLY OPTIMISTIC THAT Q1 2020 GROUP BOOKING WOULD ACHIEVE A YOY GROWTH
** RELOCATION OF LEAD FRAME OPERATIONS STARTED IN Q1 2020 AND IS EXPECTED TO COMPLETE BY MID-2021
** GROUP ALSO DECIDED TO DISCONTINUE MIS BUSINESS IN Q1 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: