Switzerland Market Report
July 25, 2019 / 4:52 PM / Updated 30 minutes ago

BRIEF-Asmallworld AG Says Expects 40% Revenue Increase For H1 2019

1 Min Read

July 25 (Reuters) - Asmallworld AG:

* EXPECTS A 40% REVENUE INCREASE FOR FIRST HALF OF 2019 AND CONFIRMS FULL YEAR REVENUE GUIDANCE OF CHF 12-12.5M

* H1 2019 REVENUE IS EXPECTED TO COME IN AT CHF 5.5 MILLION, COMPARED TO CHF 3.9 MILLION IN FIRST SIX MONTHS LAST YEAR

* IN H1, COMPANY GREW ITS MEMBER BASE FROM 47’800 TO 54’900 WHICH REPRESENTS A 15% INCREASE

* EXPECTS ITS EBITDA RESULT TO HAVE IMPROVED SIGNIFICANTLY FOR FIRST SIX MONTHS OF THE YEAR,COMPARED TO SAME PERIOD LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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