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April 18, 2018 / 5:40 AM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-ASML Holding Announces Q1 Operating Margin Of 28.1%

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - ASML Holding NV:

* Q1 NET SALES OF € 2,285 MILLION, NET SYSTEMS SALES VALUED AT € 1,668 MILLION, INSTALLED BASE MANAGEMENT SALES AT € 617 MILLION

* Q1 NET INCOME AS A PERCENTAGE OF NET SALES OF 23.6%

* Q1 NET BOOKINGS OF € 2,442 MILLION, EXCLUDING HIGH-NA EUV ORDERS

* PROPOSED A DIVIDEND OF EUR 1.4 PER SHARE

* SEES Q2 2018 NET SALES BETWEEN € 2.5 BILLION AND € 2.6 BILLION

* SEES Q2 GROSS MARGIN AROUND 43%

* SEES Q2 RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS OF ABOUT € 375 MILLION

* 2018 TARGET EFFECTIVE ANNUALIZED TAX RATE IS AROUND 14 PERCENT

* SEES Q2 SG&A COSTS OF ABOUT € 115 MILLION Source text: bit.ly/2vjARcu Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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