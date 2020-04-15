BRIEF-ASML Refrains From Guidance For Q2 And FY 2020

April 15 (Reuters) - ASML Holding NV:
* WE DECIDED TO REFRAIN FROM GIVING GUIDANCE FOR Q2 AND FOR FULL YEAR 2020 - CEO
* ON MARCH 30, 2020 ASML ANNOUNCED THAT, DUE TO UNCERTAINTIES ARISING FROM COVID-19, ASML DECIDED NOT TO EXECUTE ANY SHARE BUYBACKS IN Q2 2020
* THREE-YEAR SHARE BUYBACK PROGRAM REMAINS IN PLACE
* DEMAND OUTLOOK IS CURRENTLY UNCHANGED AND WE HAVE NOT ENCOUNTERED ANY PUSH-OUTS OR CANCELLATIONS THIS YEAR - CEO
* OUR ORDER INTAKE IS STRONG - CEO
* DESPITE CHALLENGING CIRCUMSTANCES, TO DATE WE HAVE BEEN ABLE TO CONTINUE ASML’S OPERATIONS AND OUR ORDER INTAKE IS STRONG
* THERE IS SIGNIFICANT UNCERTAINTY ABOUT HOW CURRENT COVID-19 CRISIS WILL IMPACT GLOBAL GDP DEVELOPMENT, END MARKETS, MANUFACTURING CAPABILITY AND SUPPLY CHAIN
* Q1 NET SALES OF EUR 2.4 BILLION, NET INCOME OF EUR 0.4 BILLION, GROSS MARGIN OF 45.1%
* Q1 NET BOOKINGS EUR 3.1 BILLION VERSUS EUR 1.40 BILLION YEAR AGO
* ASML HOLDING NV REFINITIV POLL: Q1 REVENUE EUR 2.45 BILLION; Q1 NET INCOME EUR 388.1 MILLION
* END-Q1 CASH AND CASH EQUIVALENTS AND SHORT-TERM INVESTMENTS EUR 4.11 BILLION VERSUS EUR 3.28 BILLION YEAR AGO
* ASML INTENDS TO DECLARE A TOTAL DIVIDEND FOR 2019 OF EUR 2.40 PER ORDINARY SHARE, CONSISTING OF AN INTERIM DIVIDEND OF EUR 1.05 PER ORDINARY SHARE, PAID IN NOVEMBER 2019
* A FINAL DIVIDEND PAYMENT OF EUR 1.35 PER ORDINARY SHARE WILL BE PROPOSED TO SHAREHOLDERS AT ANNUAL GENERAL MEETING SCHEDULED FOR APRIL 22, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)