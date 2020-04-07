BRIEF-ASOS Says Group Sales Down About 20%-25% In Most Recent Three Weeks Of Trading

April 7 (Reuters) - ASOS PLC:
* H1 PBT OF £30.1M, REFLECTING STRONG TRADING AND GOOD PROGRESS REDUCING NON-STRATEGIC COSTS
* DEMAND HAS BEEN SIGNIFICANTLY IMPACTED SINCE CONTAINMENT MEASURES INTRODUCED SINCE END OF H1
* HY GROUP REVENUES 1,596.8 MILLION STG VERSUS 1,314.5 MILLION STG
* GROUP SALES DOWN C.20%-25% IN MOST RECENT THREE WEEKS OF TRADING
* DISRUPTION TO PRODUCT SOURCING FROM CHINA IS MINIMAL; CLOSELY MONITORING EUROPEAN SOURCING
* STRESS TESTING OF SCENARIOS INDICATES WE HAVE SUFFICIENT LIQUIDITY UNDER OUR EXISTING £350M RCF
* FINALISING DISCUSSIONS TO SECURE A £60-80M 12-MONTH EXTENSION TO RCF WITH COVENANT ADJUSTMENTS
* REVIEWING TIMING OF PHASED IMPLEMENTATION OF TGR PROGRAMME & PLANNING TO DEFER IMPLEMENTATION UNTIL FY21
* SHORT-TERM OUTLOOK REMAINS HIGHLY UNCERTAIN
* IN SHORT TERM, OUTBREAK OF COVID-19 WILL UNDOUBTEDLY HAVE AN IMPACT ON OUR FINANCIAL PERFORMANCE Source text for Eikon: Further company coverage: