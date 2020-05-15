BRIEF-Aspen Pharmacare Says Review & Restructuring Of Europe CIS Business Ongoing

May 15 (Reuters) - Aspen Pharmacare Holdings Ltd:
* STRATEGIC REVIEW AND INTERNAL RESTRUCTURING UNDERTAKEN IN RESPECT OF EUROPE CIS BUSINESS HAS BEEN ONGOING
* STRATEGIC REVIEW AND INTERNAL RESTRUCTURING UNDERTAKEN IN RESPECT OF EUROPE CIS BUSINESS HAS BEEN ONGOING
* CONTINUE TO EXPECT TO FINALISE OUTCOMES OF STRATEGIC REVIEW BY SEPTEMBER 2020
* MANAGEMENT CONTINUE TO EXPECT TO FINALISE OUTCOMES OF STRATEGIC REVIEW, CONCLUDE ON APPROPRIATE COURSE OF ACTION BY SEPT 2020
* MAINTAINS OUTLOOK THAT NORMALISED HEPS FROM CONTINUING OPERATIONS IN FY 2020 TO BE HIGHER VERSUS PCP
* HAS REVIEWED AND IS COMFORTABLE WITH ITS LIQUIDITY POSITION Source text for Eikon: Further company coverage: