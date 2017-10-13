BRIEF-Aspen Pharmacare says ‍UK CMA opens investigation against company

Oct 13 (Reuters) - Aspen Pharmacare Holdings Ltd
* UK COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY HAS OPENED AN INVESTIGATION AGAINST ASPEN
* INVESTIGATION INTO ANTI-COMPETITIVE CONDUCT ON SUPPLY OF FLUDROCORTISONE ACETATE 0.1 MG TABLETS, DEXAMETHASONE 2 MG TABLETS IN UK
* INVESTIGATION IS AT AN EARLY, INFORMATION-GATHERING STAGE
* CMA CONFIRMED THAT, AT THIS TIME, IT HAS NOT REACHED ANY CONCLUSION ON WHETHER COMPETITION LAW HAS BEEN INFRINGED
* ASPEN IS NOT CURRENTLY IN A POSITION TO COMMENT ON INVESTIGATION Source text for Eikon: Further company coverage: