BRIEF-ASR Nederland ‍acquires Generali's Dutch operations​

Sept 13 (Reuters) - Asr Nederland Nv
* ACQUIRES GENERALI‘S DUTCH OPERATIONS
* A.S.R. EXPECTS ACQUISITION TO RESULT IN EFFICIENCIES OF SCALE AND CAPITAL GAINS.
* ACQUISITION PRICE AMOUNTS TO EUR 143 MILLION; A.S.R. WILL PAY ACQUISITION PRICE IN CASH
* A.S.R.‘S CAPITAL POSITION IS STRONG ENOUGH TO ABSORB ACQUISITION OF GENERALI NEDERLAND AND TO MAINTAIN A ROBUST SOLVENCY RATIO.
* A.S.R. EXPECTS TOTAL CAPITAL COMMITMENT (INCLUDING ACQUISITION PRICE) TO AMOUNT TO APPROXIMATELY EUR 200
* CONTRIBUTION OF GENERALI NEDERLAND TO NET OPERATING RESULT WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY EUR 30 MILLION
* A.S.R.‘S CAPITAL POSITION IS STRONG ENOUGH TO ABSORB ACQUISITION OF GENERALI NEDERLAND AND TO MAINTAIN A ROBUST SOLVENCY RATIO
* A.S.R. AND GENERALI NEDERLAND EXPECT TO COMPLETE ACQUISITION IN Q1 OF 2018
* OPERATIONS OF GENERALI NEDERLAND WILL BE TRANSFERRED TO A.S.R. OVER COURSE OF 2018
* GENERALI NEDERLAND‘S INSURANCE POLICIES WILL BE TRANSFERRED TO A.S.R. LABELS AS SOON AS POSSIBLE
* OPERATIONS WILL BE FULLY INTEGRATED INTO A.S.R. IN A GRADUAL PROCESS WHICH IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY 2020 AT LATEST
* EXPECTED RETURN ON INVESTMENT ON THIS TRANSACTION WILL BE >12%. Source text for Eikon: bit.ly/2w6L5gx Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)