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BRIEF-ASR Nederland ‍acquires Generali's Dutch operations​
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September 13, 2017 / 5:14 AM / a month ago

BRIEF-ASR Nederland ‍acquires Generali's Dutch operations​

Reuters Staff

2 Min Read

Sept 13 (Reuters) - Asr Nederland Nv

* ‍ACQUIRES GENERALI‘S DUTCH OPERATIONS​

* ‍A.S.R. EXPECTS ACQUISITION TO RESULT IN EFFICIENCIES OF SCALE AND CAPITAL GAINS.​

* ACQUISITION PRICE AMOUNTS TO EUR 143 MILLION

* ‍ACQUISITION PRICE AMOUNTS TO EUR 143 MILLION; A.S.R. WILL PAY ACQUISITION PRICE IN CASH​

* ‍A.S.R.‘S CAPITAL POSITION IS STRONG ENOUGH TO ABSORB ACQUISITION OF GENERALI NEDERLAND AND TO MAINTAIN A ROBUST SOLVENCY RATIO.​

* ‍A.S.R. EXPECTS TOTAL CAPITAL COMMITMENT (INCLUDING ACQUISITION PRICE) TO AMOUNT TO APPROXIMATELY EUR 200​

* TO COMPLETE ACQUISITION IN Q1 OF 2018

* ‍CONTRIBUTION OF GENERALI NEDERLAND TO NET OPERATING RESULT WILL AMOUNT TO APPROXIMATELY EUR 30 MILLION​

* ‍A.S.R.‘S CAPITAL POSITION IS STRONG ENOUGH TO ABSORB ACQUISITION OF GENERALI NEDERLAND AND TO MAINTAIN A ROBUST SOLVENCY RATIO​

* ‍A.S.R. AND GENERALI NEDERLAND EXPECT TO COMPLETE ACQUISITION IN Q1 OF 2018​

* ‍OPERATIONS OF GENERALI NEDERLAND WILL BE TRANSFERRED TO A.S.R. OVER COURSE OF 2018​

* ‍GENERALI NEDERLAND‘S INSURANCE POLICIES WILL BE TRANSFERRED TO A.S.R. LABELS AS SOON AS POSSIBLE​

* ‍OPERATIONS WILL BE FULLY INTEGRATED INTO A.S.R. IN A GRADUAL PROCESS WHICH IS EXPECTED TO BE COMPLETED BY 2020 AT LATEST​

* ‍EXPECTED RETURN ON INVESTMENT ON THIS TRANSACTION WILL BE >12%.​ Source text for Eikon: bit.ly/2w6L5gx Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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