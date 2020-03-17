BRIEF-Assertio Therapeutics Agrees To Merge With Zyla Life Sciences

March 17 (Reuters) - Assertio Therapeutics Inc:
* PRESS RELEASE - ASSERTIO THERAPEUTICS AGREES TO MERGE WITH ZYLA LIFE SCIENCES TO CREATE SYNERGISTIC PORTFOLIO OF NEUROLOGY AND NON-OPIOID PAIN PRODUCTS
* ASSERTIO THERAPEUTICS - SEES COMBINED COMPANY PRO FORMA 2019 NET PRODUCT SALES OF APPROXIMATELY $128 MILLION
* EXPECTS TO CAPTURE SIGNIFICANT OPERATING AND PRODUCT PORTFOLIO SYNERGIES UPWARDS OF $40 MILLION,
* ASSERTIO THERAPEUTICS - ARTHUR HIGGINS TO BECOME NON-EXECUTIVE CHAIRMAN AND TODD SMITH TO BE NAMED PRESIDENT AND CEO OF COMBINED COMPANY
* ASSERTIO THERAPEUTICS- ZYLA STOCKHOLDERS WILL RECEIVE 2.5 SHARES OF COMMON STOCK OF NEWLY-FORMED HOLDING CO FOR EACH SHARE OF ZYLA COMMON STOCK HELD
* NEWLY COMBINED COMPANY WILL RETAIN ASSERTIO NAME AND TRADE ON NASDAQ UNDER ASRT TICKER Source text for Eikon: Further company coverage: