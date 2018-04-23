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April 23, 2018 / 10:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Associated International Hotels Announces Expected Annual Results For Co And Tian Teck Land

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Associated International Hotels Ltd :

* EXPECTED THAT TTLL ANNUAL RESULTS AND AIHL ANNUAL RESULTS WILL BOTH RECORD A FY PROFIT BEFORE TAXATION

* CO WILL RECORD A FY PROFIT BEFORE TAXATION OF HK$243 MILLION

* SEES FY UNAUDITED CONSOL RESULTS OF TTLL GROUP RECORD PROFIT BEFORE TAXATION OF ABOUT HK$273 MILLION

* EXPECTED RESULT OF TTLL AND AIHL RESULTS DUE TO REDUCTION IN VALUATION LOSSES IN RESPECT OF INVESTMENT PROPERTIES

* EXPECTED RESULT OF CO DUE TO REDUCTION IN VALUATION LOSSES OF HK$345 MILLION FOR INVESTMENT PROPERTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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