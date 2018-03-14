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March 14, 2018 / 2:20 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Assurant Commences Three-Part Note Offering

Reuters Staff

1 Min Read

March 14 (Reuters) - Assurant Inc:

* ASSURANT ANNOUNCES COMMENCEMENT OF PUBLIC OFFERING OF SENIOR NOTES AND FIXED-TO-FLOATING SUBORDINATED NOTES

* ASSURANT - COMMENCES PUBLIC OFFERING OF ITS SENIOR NOTES DUE 2023, SENIOR NOTES DUE 2028 AND FIXED-TO-FLOATING SUBORDINATED NOTES DUE 2048

* ASSURANT INC - ‍OFFERING IS NOT CONTINGENT UPON CONSUMMATION OF DEAL OF TWG HOLDINGS LIMITED​

* ASSURANT INC - CO INTENDS TO USE PROCEEDS FROM OFFERING TO FUND DEAL OF TWG HOLDINGS LIMITED, REFINANCE EXISTING 2.50% SENIOR NOTES DUE 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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