Healthcare
May 29, 2020 / 2:32 PM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Assure Holdings Reports Fourth Quarter And Full Year 2019 Financial Results

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Assure Holdings Corp:

* ASSURE HOLDINGS REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2019 FINANCIAL RESULTS

* ASSURE HOLDINGS CORP - WEEKLY CASE VOLUMES AT END OF MAY ARE ON PAR WITH AVERAGE WEEKLY CASE RATES IN JAN. AND FEB.

* ASSURE HOLDINGS CORP - BEGINNING IN MARCH & ACCELERATING IN APRIL, SAW DECLINE OF MORE THAN 70% IN NUMBER OF PROCEDURES PERFORMED

* ASSURE HOLDINGS CORP - IMPLEMENTED SALARY REDUCTIONS & A SELECTIVE EMPLOYEE FURLOUGH PROGRAM

* ASSURE HOLDINGS CORP - QTRLY NET LOSS PER DILUTED SHARE WAS $0.17 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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