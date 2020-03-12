BRIEF-Astra Industrial Group FY Profit Rises

March 12 (Reuters) - ASTRA INDUSTRIAL GROUP:
* FY NET PROFIT AFTER ZAKAT AND TAX 29.7 MILLION RIYALS VERSUS 22.5 MILLION RIYALS YEAR AGO
* FY SALES 1.87 BILLION RIYALS VERSUS 1.80 BILLION RIYALS YEAR AGO
* FY SAW INCREASE IN SALES OF PHARMACEUTICALS, POWER AND STEEL SECTOR
* FY SAW DECREASE IN PROVISION FOR IMPAIRMENT OF FINANCIAL ASSETS EXPENSE
* FY SAW DECREASE IN GENERAL EXPENSES AND ADMINISTRATION EXPENSES
* FY SAW POSITIVE IMPACT RESULTING FROM REVERSAL OF EXCESS ZAKAT PROVISIONS Source text for Eikon: Further company coverage: