Healthcare
March 12, 2020 / 6:25 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Astra Industrial Group FY Profit Rises

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March 12 (Reuters) - ASTRA INDUSTRIAL GROUP:

* FY NET PROFIT AFTER ZAKAT AND TAX 29.7 MILLION RIYALS VERSUS 22.5 MILLION RIYALS YEAR AGO

* FY SALES 1.87 BILLION RIYALS VERSUS 1.80 BILLION RIYALS YEAR AGO

* FY SAW INCREASE IN SALES OF PHARMACEUTICALS, POWER AND STEEL SECTOR

* FY SAW DECREASE IN PROVISION FOR IMPAIRMENT OF FINANCIAL ASSETS EXPENSE

* FY SAW DECREASE IN GENERAL EXPENSES AND ADMINISTRATION EXPENSES

* FY SAW POSITIVE IMPACT RESULTING FROM REVERSAL OF EXCESS ZAKAT PROVISIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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