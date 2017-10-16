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BRIEF-Astral Foods sees FY HEPS up between 80-100 pct
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#Consumer Goods and Retail
October 16, 2017 / 10:08 AM / in 5 days

BRIEF-Astral Foods sees FY HEPS up between 80-100 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 16 (Reuters) - Astral Foods Ltd:

* ASTRAL FOODS LTD - EXPECTS HEPS FOR YEAR ENDED SEPT 30 2017 WILL REFLECT AN INCREASE OF BETWEEN 80% AND 100% COMPARED TO PREVIOUS COMPARABLE PERIOD​

* ‍FY HEADLINE EARNINGS PER SHARE IS EXPECTED TO BE BETWEEN 1 ,737 AND 1,930 CENTS PER SHARE VERSUS 965 CENTS PER SHARE​ YEAR AGO

* ASTRAL FOODS - ‍FURTHER IMPROVEMENT IN RESULTS ATTRIBUTABLE TO FACT NO FURTHER LOSSES WERE INCURRED AS RESULT OF OUTBREAK OF AVIAN INFLUENZA FOR REMAINDER OF FY 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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