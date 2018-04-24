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April 24, 2018 / 6:17 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AstraZeneca disappointed by data from Arctic trial in third-line non-small cell lung cancer

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* REPORTS RESULTS FROM ARCTIC TRIAL IN THIRD-LINE NON-SMALL CELL LUNG CANCER

* WHILE WE ARE DISAPPOINTED THAT COMBINATION OF IMFINZI PLUS TREMELIMUMAB DID NOT RESULT IN A STATISTICALLY-SIGNIFICANT SURVIVAL BENEFIT IN THIS HEAVILY PRE-TREATED PATIENT POPULATION, WE ARE ENCOURAGED BY ACTIVITY OF IMFINZI MONOTHERAPY OBSERVED IN THIS TRIAL

* FULL DATA FROM ARCTIC TRIAL WILL BE PRESENTED AT A FORTHCOMING MEDICAL MEETING Source text for Eikon: Further company coverage: (London Newsroom)

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