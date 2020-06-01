BRIEF-AstraZeneca-Merck Lynparza Gets Recommendation For Approval By EMA

June 1 (Reuters) - AstraZeneca PLC:
* ASTRAZENECA PLC - LYNPARZA EU CHMP OPINION IN PANCREATIC CANCER
* ASTRAZENECA - LYNPARZA RECOMMENDED FOR APPROVAL IN EU BY CHMP FOR BRCA-MUTATED METASTATIC PANCREATIC CANCER
* ASTRAZENECA - LYNPARZA RECOMMENDED FOR APPROVAL IN EU BY CHMP FOR BRCA-MUTATED METASTATIC PANCREATIC CANCER
* ASTRAZENECA- LYNPARZA RECOMMENDED FOR MARKETING AUTHORISATION IN EU FOR 1ST-LINE MAINTENANCE TREATMENT OF PATIENTS WITH FORM OF METASTATIC PANCREATIC CANCER Source text for Eikon: Further company coverage: