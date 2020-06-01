Healthcare
June 1, 2020 / 6:31 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AstraZeneca-Merck Lynparza Gets Recommendation For Approval By EMA

1 Min Read

June 1 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* ASTRAZENECA PLC - LYNPARZA EU CHMP OPINION IN PANCREATIC CANCER

* ASTRAZENECA - LYNPARZA RECOMMENDED FOR APPROVAL IN EU BY CHMP FOR BRCA-MUTATED METASTATIC PANCREATIC CANCER

* ASTRAZENECA - LYNPARZA RECOMMENDED FOR APPROVAL IN EU BY CHMP FOR BRCA-MUTATED METASTATIC PANCREATIC CANCER

* ASTRAZENECA- LYNPARZA RECOMMENDED FOR MARKETING AUTHORISATION IN EU FOR 1ST-LINE MAINTENANCE TREATMENT OF PATIENTS WITH FORM OF METASTATIC PANCREATIC CANCER Source text for Eikon: Further company coverage:

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