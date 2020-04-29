BRIEF-AstraZeneca Qtrly Core EPS $1.05, FY 2020 Financial Guidance Unchanged

April 29 (Reuters) - AstraZeneca PLC:
* ASTRAZENECA PLC - AZN: FIRST-QUARTER 2020 RESULTS
* ASTRAZENECA - FY20 CAPITAL EXPENDITURE IS EXPECTED TO BE BROADLY STABLE VERSUS PRIOR YEAR
* ASTRAZENECA - QTRLY REPORTED EPS $0.59
* ASTRAZENECA - EVALUATING USE OF CALQUENCE, APPROVED IN A NUMBER OF COUNTRIES FOR TREATMENT OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA, IN PHASE II CALAVI TRIAL
* ASTRAZENECA - QTRLY CORE EPS $1.05
* ASTRAZENECA - DOES NOT EXPECT MATERIAL DELAYS TO ANTICIPATED DATES OF LATE-STAGE AND LIFECYCLE-MANAGEMENT NEWS FLOW IN 2020 AND 2021
* ASTRAZENECA - COMPANY DID NOT SEE ANY MATERIAL DISRUPTIONS TO ITS SUPPLY CHAIN IN PERIOD
* ASTRAZENECA - MANUFACTURING SITES IN CHINA RETURNED TO FULL CAPACITY WITHIN WEEKS OF DECLARED OUTBREAK, WITH LITTLE INTERVENING IMPACT ON SUPPLY
* ASTRAZENECA - IMPACT OF COVID-19 ON COMPANY’S OPERATIONS IS HIGHLY UNCERTAIN
* ASTRAZENECA-TAGRISSO RECEIVED REGULATORY APPROVAL IN 81 COUNTRIES, INCLUDING US, CHINA, EU & JAPAN FOR 1ST-LINE TREATMENT OF PATIENTS WITH EGFRM NSCLC
* ASTRAZENECA - QTRLY TOTAL REVENUE $6,354 MILLION VERSUS $5,491 MILLION AS REPORTED A YEAR EARLIER
* ASTRAZENECA - IN CURRENT ENVIRONMENT, DIRECTORS BELIEVE GROUP RETAINS SUFFICIENT LIQUIDITY TO CONTINUE TO OPERATE
* ASTRAZENECA - QTRLY PRODUCT SALES $6,311 MILLION VERSUS $ 5,465 MILLION AS REPORTED A YEAR EARLIER
* ASTRAZENECA - FINANCIAL GUIDANCE FOR FY 2020 IS UNCHANGED
* ASTRAZENECA - VARIATIONS IN PERFORMANCE BETWEEN QUARTERS CAN BE EXPECTED TO CONTINUE.
* ASTRAZENECA - DOES NOT EXPECT MATERIAL DELAYS TO ANTICIPATED DATES OF LATE-STAGE AND LIFECYCLE-MANAGEMENT NEWS FLOW IN 2020 AND 2021
* ASTRAZENECA - FY20 TOTAL REVENUE EXPECTED TO INCREASE BY A HIGH SINGLE-DIGIT TO A LOW DOUBLE-DIGIT PERCENTAGE
* ASTRAZENECA - IF FOREX RATES FOR APRIL-DEC 2020 TO REMAIN AT AVERAGE OF RATES SEEN IN QUARTER, SEES LOW SINGLE-DIGIT ADVERSE IMPACT ON TOTAL REVENUE, CORE EPS Source text for Eikon: Further company coverage: