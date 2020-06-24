Healthcare
June 24, 2020 / 6:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-AstraZeneca Says Breztri Aerosphere Significantly Reduced Rate Of Moderate Or Severe COPD Exacerbations In Phase III Ethos Trial

1 Min Read

June 24 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* BREZTRI AEROSPHERE SIGNIFICANTLY REDUCED RATE OF MODERATE OR SEVERE COPD EXACERBATIONS IN PHASE III ETHOS TRIAL

* ASTRAZENECA - SAFETY AND TOLERABILITY OF BREZTRI AEROSPHERE WERE CONSISTENT WITH KNOWN PROFILES OF DUAL COMPARATORS

* ASTRAZENECA - IN KEY SECONDARY ENDPOINT, BREZTRI AEROSPHERE SHOWED 46% REDUCTION IN RISK OF ALL-CAUSE MORTALITY COMPARED WITH BEVESPI AEROSPHERE

* ASTRAZENECA - INCIDENCE OF CONFIRMED PNEUMONIA WAS 4.2% WITH BREZTRI AEROSPHERE, 2.3% WITH BEVESPI AEROSPHERE AND 4.5% WITH PT009

* ASTRAZENECA - IN TRIAL, MOST FREQUENTLY REPORTED ADVERSE EVENTS WERE NASOPHARYNGITIS, COPD AND UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTION

* ASTRAZENECA -UNDER DEAL TO BUY PEARL THERAPEUTICS, SEES MAKING $150M MILESTONE PAYMENT UPON US REGULATORY APPROVAL OF BREZTRI AEROSPHERE FOR COPD Source text for Eikon: Further company coverage:

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