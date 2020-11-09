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Healthcare

BRIEF-AstraZeneca Says Calquence Approved In The EU For CLL

By Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* ASTRAZENECA PLC - CALQUENCE APPROVED IN THE EU FOR CLL

* ASTRAZENECA - CALQUENCE APPROVED IN EU FOR TREATMENT OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKAEMIA

* ASTRAZENECA- APPROVAL BY EUROPEAN COMMISSION WAS BASED ON POSITIVE RESULTS FROM TWO PHASE III CLINICAL TRIALS

* ASTRAZENECA - CALQUENCE SHOWED SUPERIOR PROGRESSION-FREE SURVIVAL, FAVOURABLE TOLERABILITY IN PREVIOUSLY UNTREATED AND RELAPSED OR REFRACTORY PATIENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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