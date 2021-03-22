BRIEF-AstraZeneca Says Its Covid-19 Vaccine 79% Effective In U.S. Trial

March 22 (Reuters) - AstraZeneca Plc:
* ASTRAZENECA US VACCINE TRIAL MET PRIMARY ENDPOINT
* 79% VACCINE EFFICACY AT PREVENTING SYMPTOMATIC COVID-19
* 100% EFFICACY AGAINST SEVERE OR CRITICAL DISEASE AND HOSPITALISATION
* INTERIM SAFETY AND EFFICACY ANALYSIS WAS BASED ON 32,449 PARTICIPANTS ACCRUING 141 SYMPTOMATIC CASES OF COVID-19
* FAVOURABLE REACTOGENICITY AND OVERALL SAFETY PROFILE
* TRIAL HAD A 2:1 RANDOMISATION OF VACCINE TO PLACEBO
* 100% EFFICACY AGAINST SEVERE OR CRITICAL DISEASE AND HOSPITALISATION
* INDEPENDENT DATA SAFETY MONITORING BOARD (DSMB) IDENTIFIED NO SAFETY CONCERNS RELATED TO VACCINE
* DSMB FOUND NO INCREASED RISK OF THROMBOSIS/EVENTS CHARACTERISED BY THROMBOSIS AMONG 21,583 PARTICIPANTS RECEIVING AT LEAST 1 DOSE OF VACCINE
* SPECIFIC SEARCH FOR CVST FOUND NO EVENTS IN THIS TRIAL
* COMPARABLE EFFICACY RESULT ACROSS ETHNICITY AND AGE,WITH 80% EFFICACY IN PARTICIPANTS AGED 65 YEARS AND OVER
* VACCINE EFFICACY WAS CONSISTENT ACROSS ETHNICITY AND AGE
* IN PARTICIPANTS AGED 65 YEARS AND OVER, VACCINE EFFICACY WAS 80%
* APPROXIMATELY 20% OF PARTICIPANTS WERE 65 YEARS AND OVER
* APPROXIMATELY 60% HAD CO-MORBIDITIES ASSOCIATED WITH AN INCREASED RISK FOR PROGRESSION OF SEVERE COVID-19
* ASTRAZENECA-LED US PHASE III TRIAL INCLUDED TWO DOSES ADMINISTERED AT A FOUR WEEK INTERVAL
* EVIDENCE SUGGESTS ADMINISTRATION OF SECOND DOSE WITH AN INTERVAL LONGER THAN FOUR WEEKS COULD FURTHER INCREASE EFFICACY Source text for Eikon: Further company coverage:
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