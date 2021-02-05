BRIEF-AstraZeneca Says Kestrel Phase III Trial For Imfinzi Did Not Meet Primary Endpoint

Feb 5 (Reuters) - AstraZeneca PLC:
* ASTRAZENECA PLC - UPDATE ON KESTREL PHASE III TRIAL FOR IMFINZI
* ASTRAZENECA - KESTREL PHASE III TRIAL FOR ASTRAZENECA’S IMFINZI (DURVALUMAB) DID NOT MEET PRIMARY ENDPOINT OF IMPROVING OVERALL SURVIVAL
* ASTRAZENECA - SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES FOR IMFINZI AS A MONOTHERAPY AND IN COMBINATION WITH TREMELIMUMAB WERE CONSISTENT WITH PREVIOUS TRIALS
* ASTRAZENECA - COMBINATION OF IMFINZI PLUS TREMELIMUMAB DID NOT INDICATE AN OS BENEFIT IN ‘ALL-COMER’ PATIENTS, A SECONDARY ENDPOINT. Source text for Eikon: Further company coverage:
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