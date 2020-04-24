Healthcare
April 24, 2020 / 6:30 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-AstraZeneca Says Lynparza Shows Overall Survival In Prostate Cancer

1 Min Read

April 24 (Reuters) - AstraZeneca Plc:

* ASTRAZENECA PLC - LYNPARZA SHOWS OVERALL SURVIVAL IN PROSTATE CANCER

* ASTRAZENECA - LYNPARZA DEMONSTRATED OS BENEFIT IN PHASE III PROFOUND TRIAL FOR BRCA1/2 OR ATM-MUTATED METASTATIC CASTRATION-RESISTANT PROSTATE CANCER

* ASTRAZENECA - RESULTS FROM TRIAL SHOWED A STATISTICALLY SIGNIFICANT AND CLINICALLY MEANINGFUL IMPROVEMENT IN KEY SECONDARY ENDPOINT

* ASTRAZENECA - SAFETY AND TOLERABILITY PROFILE OF LYNPARZA WAS GENERALLY CONSISTENT WITH PREVIOUS TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage:

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