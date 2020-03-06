Healthcare
March 6, 2020 / 7:08 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Astrazeneca Says Phase III Danube Trial In Unresectable, Stage IV Bladder Cancer Did Not Meet Primary Endpoints

1 Min Read

March 6 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* ASTRAZENECA PLC - UPDATE ON PHASE III DANUBE TRIAL IN BLADDER CANCER

* PHASE III DANUBE TRIAL FOR IMFINZI AND IMFINZI PLUS TREMELIMUMAB IN UNRESECTABLE, STAGE IV BLADDER CANCER DID NOT MEET PRIMARY ENDPOINTS

* SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES FOR IMFINZI AND COMBINATION WITH TREMELIMUMAB WERE CONSISTENT WITH PREVIOUS TRIALS

* SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES FOR IMFINZI AND COMBINATION WITH TREMELIMUMAB WERE CONSISTENT WITH PREVIOUS TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage:

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