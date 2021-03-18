Directory of sitesLoginContactSupport
for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
Healthcare

BRIEF-AstraZeneca Says UK And EU Regulatory Agencies Confirm Covid-19 Vaccine Astrazeneca Is Safe And Effective

By Reuters Staff

1 Min Read

March 18 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* UK AND EU REGULATORY AGENCIES CONFIRM COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA IS SAFE AND EFFECTIVE, 18 MARCH 2021

* WILL CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH HEALTH AUTHORITIES TO ENSURE THE APPROPRIATE USE OF COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA

* COMPANY RECOGNISES AND WILL IMPLEMENT THE RECOMMENDATIONS OF THE PRAC, INCLUDING THE UPDATE OF THE PRODUCT INFORMATION

* WELCOME THE REGULATORS’ DECISIONS WHICH AFFIRM THE OVERWHELMING BENEFIT OF OUR VACCINE IN STOPPING THE PANDEMIC Source text : [ID:bit.ly/3cMgaZh] Further company coverage:

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up