BRIEF-AstraZeneca Says UK And EU Regulatory Agencies Confirm Covid-19 Vaccine Astrazeneca Is Safe And Effective

March 18 (Reuters) - AstraZeneca PLC:
* UK AND EU REGULATORY AGENCIES CONFIRM COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA IS SAFE AND EFFECTIVE, 18 MARCH 2021
* WILL CONTINUE TO WORK CLOSELY WITH HEALTH AUTHORITIES TO ENSURE THE APPROPRIATE USE OF COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA
* COMPANY RECOGNISES AND WILL IMPLEMENT THE RECOMMENDATIONS OF THE PRAC, INCLUDING THE UPDATE OF THE PRODUCT INFORMATION
* WELCOME THE REGULATORS’ DECISIONS WHICH AFFIRM THE OVERWHELMING BENEFIT OF OUR VACCINE IN STOPPING THE PANDEMIC Source text : [ID:bit.ly/3cMgaZh] Further company coverage:
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