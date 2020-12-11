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Healthcare

BRIEF-AstraZeneca To Explore COVID-19 Vaccine Combination With Russia's Gamaleya Research Institute

By Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* ASTRAZENECA - DEVELOPING VERSATILE IMMUNISATION PROGRAMMES AGAINST COVID-19 THROUGH POTENTIAL VACCINE COMBINATIONS

* ASTRAZENECA - CONSIDERING HOW IT CAN ASSESS HETEROLOGOUS COMBINATIONS OF DIFFERENT VACCINES

* ASTRAZENECA - WILL SOON BEGIN EXPLORING WITH GAMALEYA RESEARCH INSTITUTE IN RUSSIA TO UNDERSTAND WHETHER TWO ADENOVIRUS-BASED VACCINES CAN BE COMBINED.

* ASTRAZENECA - IT IS ALSO LIKELY THAT COMBINING VACCINES MAY LEAD TO IMPROVED IMMUNITY OVER A LONGER-PERIOD OF TIME Source text: (bit.ly/33Z9umP) Further company coverage:

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