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Healthcare

BRIEF-Astrazeneca To Withdraw Imfinzi U.S. Indication For Advanced Bladder Cancer

By Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* ASTRAZENECA PLC - VOLUNTARY WITHDRAWAL IMFINZI US BLADDER INDICATION

* ASTRAZENECA - DECISION WAS MADE IN CONSULTATION WITH FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

* ASTRAZENECA - WITHDRAWAL DOES NOT IMPACT INDICATION OUTSIDE US

* ASTRAZENECA - WITHDRAWAL IS ALIGNED WITH FDA GUIDANCE FOR EVALUATING INDICATIONS WITH ACCELERATED APPROVALS THAT DID NOT MEET POST-MARKETING REQUIREMENTS

* ASTRAZENECA - HEALTHCARE PROVIDERS ARE BEING NOTIFIED OF THIS UPDATE

* ASTRAZENECA - WITHDRAWAL DOES NOT IMPACT OTHER APPROVED IMFINZI INDICATIONS WITHIN OR OUTSIDE US Source text for Eikon: Further company coverage:

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