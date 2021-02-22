BRIEF-Astrazeneca To Withdraw Imfinzi U.S. Indication For Advanced Bladder Cancer

Feb 22 (Reuters) - AstraZeneca PLC:
* ASTRAZENECA PLC - VOLUNTARY WITHDRAWAL IMFINZI US BLADDER INDICATION
* ASTRAZENECA - DECISION WAS MADE IN CONSULTATION WITH FOOD AND DRUG ADMINISTRATION
* ASTRAZENECA - WITHDRAWAL DOES NOT IMPACT INDICATION OUTSIDE US
* ASTRAZENECA - WITHDRAWAL IS ALIGNED WITH FDA GUIDANCE FOR EVALUATING INDICATIONS WITH ACCELERATED APPROVALS THAT DID NOT MEET POST-MARKETING REQUIREMENTS
* ASTRAZENECA - HEALTHCARE PROVIDERS ARE BEING NOTIFIED OF THIS UPDATE
* ASTRAZENECA - WITHDRAWAL DOES NOT IMPACT OTHER APPROVED IMFINZI INDICATIONS WITHIN OR OUTSIDE US Source text for Eikon: Further company coverage:
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