Healthcare
March 12, 2020 / 7:30 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Astrazeneca Updates On Phase III GY004 Trial For Cediranib

1 Min Read

March 12 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* ASTRAZENECA PLC - UPDATE ON PHASE III GY004 TRIAL FOR CEDIRANIB

* ASTRAZENECA - UPDATE ON PHASE III GY004 TRIAL FOR CEDIRANIB ADDED TO LYNPARZA IN PLATINUM-SENSITIVE RELAPSED OVARIAN CANCER

* ASTRAZENECA - TRIAL DID NOT MEET PRIMARY ENDPOINT OF PROGRESSION- FREE SURVIVAL VERSUS. PLATINUM-BASED CHEMOTHERAPY

* ASTRAZENECA - SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES OBSERVED IN GY004 WERE GENERALLY CONSISTENT WITH THOSE KNOWN FOR EACH MEDICINE Source text for Eikon: Further company coverage:

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