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Healthcare

BRIEF-AstraZeneca Updates On Tagrisso

By Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* TAGRISSO EXTENDED DISEASE-FREE SURVIVAL REGARDLESS OF PRIOR ADJUVANT CHEMOTHERAPY IN EARLY-STAGE EGFR-MUTATED LUNG CANCER

* ASTRAZENECA - NEW DATA REINFORCE ABILITY OF TAGRISSO TO PENETRATE BLOOD-BRAIN BARRIER IN PATIENTS WITH CENTRAL NERVOUS SYSTEM METASTASES

* ASTRAZENECA -DATA AT WCLC SHOWS PATIENTS IN PRACTICE-CHANGING ADAURA PHASE III TRIAL MAINTAINED QUALITY OF LIFE BASED ON PATIENT-REPORTED OUTCOMES Source text for Eikon: Further company coverage:

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